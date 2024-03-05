Общество 05 марта 2024, 15:44 Психолог Кузина: уважение заслуг поможет расположить к себе любого человека

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Выстроить дружбу с другими людьми и расположить к себе любого человека поможет уважение чужих заслуг и отсутствие категоричности. Об этом рассказала психолог Катерина Кузина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, не стоит занижать или обесценивать старания других при желании выстроить доверительные отношения. Также лучше избегать сомнительных комплиментов и стараться радоваться чужим успехам искренне.

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Кроме того, расположить к себе знакомого или коллегу поможет положительное объединение. Так, вместе можно сделать сложный проект по работе, отметила Кузина.