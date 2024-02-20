Общество 20 февраля 2024, 13:57 Психолог Кузина: одиночество может стать причиной синдрома Плюшкина

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Синдром Плюшкина — вид навязчивого поведения, при котором человек собирает ненужные вещи. Психолог Екатерина Кузина перечислила причины такого расстройства, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, к появлению синдрома могут привести страх нищеты и пример родителей. Кроме того, страсть к накопительству бесполезных предметов обычно связана с тотальным одиночеством.

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Кузина посоветовала решать данную проблему при помощи специалиста.