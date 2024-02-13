Общество 13 февраля 2024, 14:34 Психолог Кутя посоветовала отталкиваться от темперамента ребенка при выборе для него спортивной секции

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При выборе секции для ребенка нужно учитывать целый ряд факторов, чтобы занятия были в радость и приносили пользу. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Эльзара Кутя.

По ее словам, важно отталкиваться от темперамента, характера и возраста ребенка, а также его физической подготовки и возможностей. При этом совершенно не нужно опираться на стереотипы, диктующие отдавать мальчиков на борьбу, а девочек — на танцы. Наконец, важно прислушиваться к желаниям ребенка, а не реализовывать за его счет собственные амбиции.

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«Родители не всегда готовы принять выбор ребенка. Нельзя за счет детей реализовывать свои мечты и амбиции, игнорировать интересы ребенка, следуя модным тенденциям, водить ребенка на занятия против его воли, перегружать ребенка кружками, наказывать ребенка запретом ходить в кружок», — подчеркнула психолог.

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