Общество 15 августа 2023, 13:36 Психолог Кушалиева: эмоциональное выгорание чаще всего возникает у перфекционистов

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Эмоциональное выгорание, которое характеризуется психическим истощением из-за чрезмерного и длительного стресса, чаще всего возникает у перфекционистов. Об этом сообщила нейропсихолог Бибигуль Кушалиева в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, таких людей способны вывести из себя любые мелочи. Перфекционисты составляют четкий план работы, чтобы в итоге получился идеальный результат.

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Избежать появления эмоционального выгорания гиперответственным людям можно, если разнообразить жизнь интересными поездками и увлекательными хобби, сообщило Utro.ru.