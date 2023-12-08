08 декабря 2023, 13:44
Психолог Куприн: укрепление института семьи поможет уменьшить количество трагедий в школах
Клинический психолог Владимир Куприн прокомментировал стрельбу в брянской школе, жертвами которой стали двое детей. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» эксперт рассказал, какие меры помогут избежать трагедий в образовательных учреждениях.
По его словам, положительное влияние окажут грамотная работа психологов и улучшение взаимоотношений родителей со своим ребенком.
Реклама
«Если говорить о каких-то глобальных способах, то это укрепление института семьи и повышение авторитета учителей», — пояснил специалист.
Куприн напомнил о существовании методик, которые помогают выявить склонность подростков к рискованным действиям. Большинство таких случаев происходят из-за неумения школьника справляться с агрессией, добавил психолог.
Школы
психология
Реклама
Реклама