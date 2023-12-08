Общество 08 декабря 2023, 13:44 Психолог Куприн: укрепление института семьи поможет уменьшить количество трагедий в школах

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Клинический психолог Владимир Куприн прокомментировал стрельбу в брянской школе, жертвами которой стали двое детей. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» эксперт рассказал, какие меры помогут избежать трагедий в образовательных учреждениях.

По его словам, положительное влияние окажут грамотная работа психологов и улучшение взаимоотношений родителей со своим ребенком.

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«Если говорить о каких-то глобальных способах, то это укрепление института семьи и повышение авторитета учителей», — пояснил специалист.

Куприн напомнил о существовании методик, которые помогают выявить склонность подростков к рискованным действиям. Большинство таких случаев происходят из-за неумения школьника справляться с агрессией, добавил психолог.