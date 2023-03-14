Общество 14 марта 2023, 16:44 Психолог Ксения Аверс рассказала, как сохранить мотивацию

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Почти в любом деле очень важна мотивация, от нее зависит, будет ли завершено начатое. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Ксения Аверс.

Первое, что стоит сделать, это составить список задач. Вычленить из него около половины самых важных и их выполнить хорошо и качественно. Также не стоит забывать про похвалу.

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«Вознаграждайте себя бонусами. Отмечайте, что вы — молодец, и поздравляйте себя», — сказала Ксения Аверс.

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Еще два важных момента — это давать себе время на отдых и окружить вдохновляющими примерами. И, наконец, следует научиться разбираться с неприятными делами в самом начале. Те, что нужно сделать, психолог рекомендует выписать. И потом приняться за них в первую очередь. А остальные просто выкинуть из головы.

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