18 апреля 2024, 13:42
Психолог Крымова: развить стрессоустойчивость может каждый человек
Стрессоустойчивость достаточно индивидуальна и зависит от врожденных факторов и жизненных обстоятельств. Однако каждый человек в силах ее развить, сообщила психолог Елена Крымова сайту «Мир 24».
По словам специалиста, этот психологический навык помогает приспосабливаться к различным обстоятельствам. Очень важно научиться их различать, то есть разделять вещи на те, которые можем изменить или не можем.
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При этом физически истощенные люди менее стрессоустойчивы. Чтобы справляться с негативными воздействиями извне, рекомендуется для начала наладить режим дня и заниматься спортом, отметила Крымова.
Психология
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