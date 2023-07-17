Общество 17 июля 2023, 12:14 Психолог Крутских посоветовала искать компромиссы в общении с раздражающими людьми

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Если в жизни человека появилась раздражающая личность, а общения не избежать, нужно запастись терпением и следовать ряду правил. Об этом сайту «Страсти» рассказала клинический психолог, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Крутских.

По ее словам, сначала нужно понять, в чем именно причина раздражения. Если решить ее невозможно, перед встречей стоит сделать несколько глубоких вдохов и успокоиться. В общении не стоит переходить на личности. А также рекомендуют слушать раздражающего человека более внимательно и не относиться к его словам с предубеждением.

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