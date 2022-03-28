Психолог Крушинских объяснила, как наличие питомца влияет на психику хозяев

Психолог Любовь Крушинских заявила, что наличие в доме питомца снижает риск появления депрессии и стресса у его хозяин. Такое происходит только в том случае, если человек находится с животным в положительном контакте. Об этом написали «Известия».

Специалист пояснила, что любые поглаживания питомца снимают стресс, помогают снижению частоты сердцебиения и уровня артериального давления.

«Если дома вас ждет домашнее животное и при этом вы одиноки, то благодаря этому у вас возникает ощущение нужности: я кому-то нужен, без меня это маленькое существо может пропасть. Возникает ощущение радости, радости встречи. Что происходит с организмом? Снимается напряжение, возникают эмоции, как у ребенка в детстве: радость и расслабление, от того, что тебя ждут и любят», — добавила психолог.

Тем, у кого дома живут собаки, приходится выходить на улицу как минимум два раза в день, а это означает, что человек получает хорошую кардионагрузку на свежем воздухе.

«Нередко бывает так, что животное напоминает о себе, когда мы сидим и работаем дома. Кошка может подойти и лечь на клавиатуру компьютера, собака — заскулить, попроситься на улицу или поесть. Хозяева воспринимают все эти сигналы как необходимость позаботиться не только о животном, но и о себе», — заключила Крушинских.