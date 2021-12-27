Психолог Крушинских назвала «перепады в настроении» симптомом предновогодней депрессии

Психолог Любовь Крушинских рассказала, какиесимптомы указывают на предновогоднюю депрессию. Среди самых явных специалист отметила отсутствие жизненной энергии, разочарование, перепады в настроении, беспокойный сон, склонность к уединению. Об этом написали «Известия».

В такую ситуацию человек попадает из-за того, что много сил тратит на достижение целей, а они не реализуются. Также предновогодняя депрессия может появиться вследствие традиции подводить итоги года, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«На некоторых людях это сказывается положительно: мотивирует работать еще усерднее, помогает появлению новых идей. Но иногда такое соревнование как раз и ввергает человека в состояние разочарования в самом себе. Хуже всего, когда негативные эмоции начинают захватывать всего человека», — сообщила специалист.

Также люди могут впасть в депрессию из-за того, что раньше они встречали Новый год с кем-то из близких, а теперь потеряли их или разошлись их пути.