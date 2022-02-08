Психолог Крупин рассказал, как родителям реагировать на детскую агрессию

Агрессию ребенка нужно постараться направить в мирное русло, а не подавить, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал психолог и психоаналитик Владимир Крупин.

Он подчеркнул, что поведение ребенка обычно является отражением того, что происходит в семье. Родители в первую очередь должны стараться подавать ребенку благой пример. Если в семье все хорошо, но ребенок все равно проявляет чрезмерную агрессию, нужно постараться разобраться в причинах.

«Подавление агрессии у ребенка — довольно опасная дорожка. Агрессия — это же очень много энергии. И эту энергию следует направлять в какое-то созидательное русло, а не подавлять. Нередко взрослый человек, у которого в детстве подавляли агрессию, впоследствии обращается к помощи психологов», — сказал Крупин.

Нужно понять ребенка и определить, что его беспокоит и почему он ведет себя таким образом. Необходимо предложить ему варианты, куда он может направить «лишнюю» энергию.

«Это могут быть спортивные секции, творчество и многое другое», — сказал психолог.