Психолог Крупин дал советы, как справиться с черной полосой в жизни

Клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин рассказал россиянам, как справиться с чередой трудностей в жизни, которые часто называют «черной полосой». Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам эксперта, человек, который думает негативно, часто имеет депрессию или сильный стресс.

«Черная полоса — это то, как человек сам определяет свою жизнь в данный момент времени. Это мир в глазах смотрящего и представление человека о данном периоде. Если человек думает, что его постигли неудачи в жизни, то, возможно, он находится в депрессии или в подавленном настроении и чувствах», — сказал Крупин.

При этом он добавил, что есть объективные факты, указывающие на горе, например, смерть близкого человека или домашнего питомца. Если человек чувствует, что черная полоса не проходит, необходимо просить помощи у психолога.

«Подумайте, чем эта черная полоса вызвана, нужно разделить мысли на два аспекта: что я могу изменить и что я не могу изменить? Что мы не можем изменить, мы переживаем, вырабатываем сами, обращаемся к поддержке друзей и помощи психологов. Если человек может что-то изменить и все равно стоит на месте, то это история про страхи, сниженную мотивацию, подавленное состояние, депрессию, которую нужно лечить. Если чувствуется, что черная полоса затянулась, то, конечно, нужно обращаться за помощью к специалистам», — заключил Крупин.