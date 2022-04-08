Психолог Кристина Иваненко рассказала, как избежать чувства опустошения после споров

Часто после споров с некоторыми людьми мы чувствуем себя опустошенными, как будто из нас выжали все соки. Иногда про таких людей можно услышать выражение «энергетический вампир». Но на самом деле дело вовсе не в «вампиризме», рассказала в эфире радио Sputnik доцент факультета психологии РАНХиГС, кандидат психологических наук Кристина Иваненко.

«В психологии нет такого понятия, как „энергетический вампир“, но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас высосаны. Это можно назвать вампиризмом. На самом деле проблема в том, что у вашего собеседника совсем не такие ценности, как у вас. Конечно же, этот человек — никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными», — объясняет психолог.

В сложные времена лучше общаться с теми, кто поддерживает тонус, а не забирает его. Поэтому споров с людьми с противоположной позицией лучше избегать, чтобы сохранить свою психику — скорее всего, доказать все равно ничего не получится.