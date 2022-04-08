facebook_pixel
    08 апреля 2022, 12:30

    Психолог Кристина Иваненко рассказала, как избежать чувства опустошения после споров

    Полина Гребенщикова

    Часто после споров с некоторыми людьми мы чувствуем себя опустошенными, как будто из нас выжали все соки. Иногда про таких людей можно услышать выражение «энергетический вампир». Но на самом деле дело вовсе не в «вампиризме», рассказала в эфире радио Sputnik доцент факультета психологии РАНХиГС, кандидат психологических наук Кристина Иваненко.

    Психолог Кристина Иваненко рассказала, как избежать чувства опустошения после споров

    «В психологии нет такого понятия, как „энергетический вампир“, но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас высосаны. Это можно назвать вампиризмом. На самом деле проблема в том, что у вашего собеседника совсем не такие ценности, как у вас. Конечно же, этот человек — никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными», — объясняет психолог.

    В сложные времена лучше общаться с теми, кто поддерживает тонус, а не забирает его. Поэтому споров с людьми с противоположной позицией лучше избегать, чтобы сохранить свою психику — скорее всего, доказать все равно ничего не получится.