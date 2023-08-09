Общество 09 августа 2023, 16:15 Психолог Красинская: частые перепады настроения ребенка могут указывать на травлю в школе

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У детей, которые подвергаются травле в школе, зачастую очень часто меняется настроение. О том, на какие знаки родителям стоит обратить внимание, рассказала психолог Ирина Красинская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, такие дети могут стать более подавленными, раздраженными и агрессивными. Также у ребенка может возникнуть бессонница на фоне постоянных унижений в школе.

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В таких ситуациях психолог посоветовала родителям обратиться к классному руководителю и обсудить с ним решение проблемы.