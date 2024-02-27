Общество 27 февраля 2024, 16:26 Психолог Красильникова посоветовала составлять планы на неделю в выходные

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Не каждый человек способен уделить время встрече с друзьями или хобби в будние дни. Ситуацию поможет исправить правильный подход, рассказала карьерный психолог Ольга Красильникова в беседе с ОТР.

Она посоветовала составлять планы на неделю в субботу.

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«Именно в выходной день, когда мы в отдохнувшем состоянии, когда много сил <…>, есть хоть чуточку времени, чтобы остановиться и посмотреть на свою неделю и начать в первую очередь с отдыха», — пояснила эксперт.

По ее словам, этот метод позволит окунуться в работу с большим запасом энергии, добавил сайт «Мир 24».