Общество 06 декабря 2022, 12:23 Психолог Коулмэн посоветовал не рассказывать родственникам о проблемах в отношениях

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Клинический психолог Джошуа Коулмэн в разговоре с изданием Verywellmind заявил, что ни в коем случае нельзя рассказывать родственникам о проблемах в ваших отношениях со второй половиной.

По словам эксперта, не стоит бояться выглядеть грубо, если речь идет о личных границах.

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«Если определенные темы вызывают дискомфорт, дайте понять, что они запрещены во время вашего общения. Установление границ поможет почувствовать себя увереннее и научит контролировать свои отношения с родственниками», — процитировал Life Коулмэна.

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Психолог считает, что выносить сор из избы — обесценивать отношения и лишать их некой интимности.