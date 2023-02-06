Общество 06 февраля 2023, 15:22 Психолог Котенева посоветовала не возобновлять отношения с первой любовью

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Семейный психолог, сексолог Анна Котенева в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему не стоит возобновлять отношения с первой любовью.

Как отметила специалист, фантазии о первой любви могут не совпадать с реальностью, человек рискует получить разочарование.

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«Будучи взрослым он вступает в отношения подготовленным, потому что в прошлом переживал, возможно, и сильную влюбленность, и отвергал кого-то», — добавила психолог.

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Она посоветовала воспринимать подростковую любовь как опыт, который необходим для построения взрослых отношений.