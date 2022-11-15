Общество 15 ноября 2022, 17:44 Психолог Котенева объяснила смысл фразы «жить для себя» Психолог Котенева: жить для себя — жить для своего развития freepik

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Психолог-сексолог Анна Котенева в разговоре с «ФедералПресс» объяснила смысл фразы «жить для себя». По словам специалиста, она означает, в первую очередь, жить с целью собственного развития.

«Что такое для себя? Для себя, значит для своего развития, даже развития такого, что один день взять и побездельничать», — добавила психолог.

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Специалист объяснила, что человек может быть полезным для других лишь в том случае, если он будет автономно-эгоистичным для себя.

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«Каждый не просто имеет право, а и так живет для себя», — подчеркнула Котенева.

Что же касается современной молодежи, которая не спешит заводить семью, выбирая карьеру и путешествия, то здесь, на взгляд психолога, не должно быть закона потребления. Такую идеологию в обществе, по ее словам, необходимо исправлять.

При этом жить для себя — это значит развиваться, а не действовать лишь с потребительской точки зрения, резюмировала специалист.