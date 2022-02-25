Психолог Костромина объяснила, почему тревожные люди чаще других читают новости

Психолог Светлана Костромина объяснила, что тревожные люди чаще читают новости, потому что так у них возникает иллюзия большей осведомленности. Об этом сообщило издание «Слово и дело».

По данным NEWS.ru, она посоветовала выбрать только один источник новостей, который вызывает доверие, и читать только его.

«С одной стороны, люди читают новости, потому что это помогает совладать с тревогой. То есть они тревожатся, и им кажется, что новая информация их может как-то успокоить», — пояснила Костромина.

Также он добавила, что сейчас бывает сложно отличить правдивую информацию от фейков.