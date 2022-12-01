Общество 01 декабря 2022, 12:18 Психолог Коржаева рассказала, как выбор домашнего питомца зависит от характера человека

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Клинический психолог Ирина Коржаева в разговоре с Life объяснила, каким образом выбор домашнего питомца может сообщать о чертах характера его хозяина.

По ее словам, животных, которых можно погладить, обычно заводят люди, нуждающиеся в ласке и заботе.

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«Животных, которых можно потискать, погладить, берут люди, которым не хватает ласки, внимания и заботы. Тех, кого не трогают, но они есть, берут те, у кого максимальная эмоциональная загруженность», — сообщила психолог.

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Люди, выбирающие собак, нуждаются в надежных друзьях, стабильности и уверенности. Кошек чаще всего заводят те, кто хочет иметь милого друга, не прилагая много усилий для ухода за ними.

Рыбок предпочитают заводить те люди, которые устали от социума и хотят спокойствия, заключила Коржаева.