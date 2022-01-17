Психолог Коржаева рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников

Первая рабочая неделя после праздников завершилась, энтузиазм иссяк и работать стало еще тяжелее. Психолог Ирина Коржаева рассказала Life, как справиться с апатией и вернуться в привычный режим работы после праздников.

«Любой эмоциональный подъем — это стресс. Даже если он хороший, это все равно стресс для организма. Нужно понимать, что если мы много веселились, то потом нам будет очень грустно. Вот эта неделя, которая была, первая рабочая, ее сложно было осознать — еще в себя не пришли. Сегодня вот — день осознания и принятия, что праздники закончились», — сказала психолог.

Она рассказала, что человеку свойственно фиксироваться на плохих и деструктивных мыслях. Поэтому, чтобы прийти в более приятное расположение духа, необходимо намеренно думать о приятных вещах и стараться концентрироваться на них — например, о скорой весне или других праздниках, которые будут отмечаться в ближайшее время.

«Таким образом, деструктивное никуда не пропадет, но позитивное нас поддерживает на плаву. Мы не проваливаемся в негатив», — заключила Коржаева.