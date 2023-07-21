21 июля 2023, 19:54
Психолог Коржаева назвала признаком травмы интерес к куклам Барби у взрослого человека
Если взрослая женщина с трепетом хранит свою детскую куклу Барби, то это может свидетельствовать о пережитой в детстве травме. Об этом Life рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.
По ее словам, люди без проблем должны расставаться с детскими игрушками и не испытывать по отношению к ним трепета. Еще более тревожным симптомом является попытка подражать внешнему виду или образу жизни куклы. Это, по словам психолога, говорит о том, что у человека отсутствует эмоциональный интеллект.
психология
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