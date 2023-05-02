Общество 02 мая 2023, 13:00 Психолог Короткова рассказала, что видеоигры-стрелялки помогают справиться со стрессом

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Видеоигры несут в себе не только развлекательную функцию, но также могут быть отличным средством в борьбе со стрессом. Об этом News.ru рассказала психолог Татьяна Короткова.

По ее словам, видеоигры в жанре шутер, или стрелялки, помогают с высвобождением негативных эмоций и избавлением от них. Однако слишком увлекаться этим способом не стоит, потому что он может вызвать сильную зависимость, сравнимую с алкоголизмом и наркоманией.

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«В шутерах и военных стратегиях, где предусмотрены агрессия, боевые действия, происходит лечение гневом, происходит выплеск эмоций за счет проявления агрессии в виртуальной реальности, а не в жизни. Человек переживает эмоциональный взрыв», — подчеркнула Короткова.

Также она рассказала, что для успокоения многие играют в головоломки и аркады.

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