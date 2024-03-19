Общество 19 марта 2024, 14:44 Психолог Коробова рассказала, что телевизор увеличивает риск деменции у пожилых

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Людям преклонного возраста лучше серьезно ограничить просмотр телевизора, потому что он повышает риск развития деменции. Об этом сайту KP.RU рассказала клинический психолог Татьяна Коробова.

По ее словам, с возрастом нужно обязательно поддерживать физическую активность и стараться больше двигаться, исходя из своих возможностей. Не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе. Кроме того, важно правильно питаться и разнообразить свой рацион.

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«Нужно включить в свой рацион питания фрукты и овощи, орехи, рыбу, цельнозерновые продукты. Готовить пищу лучше на оливковом масле. В нем содержится больше омега-3, антиоксидантов и витаминов группы В, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что также стоит заменить телевизор на чтение или другие тренировки для мозга. Например, хорошо подойдут сканворды.

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