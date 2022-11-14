Общество 14 ноября 2022, 14:29 Психолог Корниенко заявила, что многие мужчины не готовы содержать семью из-за финансовой нагрузки

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Консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что многие мужчины не готовы брать на себя ответственность и заводить семью по причине тяжелой финансовой нагрузки.

«Они (мужчины. — ред) забывают, что в отпуск по уходу за ребенком женщина уходит за два месяца до его рождения, а размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от заработной платы», — сообщила психолог.

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Она добавила, что из-за денег в семье часто начинаются ссоры, которые в дальнейшем могут привести к печальным последствиям.

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Мужчине важно включаться в воспитание ребенка, считает Корниенко. Таким образом, он проводит больше времени с малышом, переставая быть сторонним наблюдателем.