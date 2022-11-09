Психолог Корниенко посоветовала родителям проводить с ребенком наедине не менее 15 минут каждый день | 360°

Общество 09 ноября 2022, 13:10 Психолог Корниенко посоветовала родителям проводить с ребенком наедине не менее 15 минут каждый день

Читать 360tv в

Консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, какое количество времени должен уделять родитель своему ребенку каждый день.

По словам специалиста, время проведенное с ребенком, должно быть качественным.

Реклама

«Минимальное количество качественного времени, необходимое ребенку ежедневно, — 15 минут от каждого родителя», — сообщила Корниенко.

Реклама

Специалист отметила, что лучше проводить с ребенком меньше времени, но делать это регулярно, а не становиться «родителем выходного дня». Для детей, как правило, такие родители становятся менее авторитетными.