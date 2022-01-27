Психолог Коридзе рассказал, как избавиться от ночных кошмаров

Время от времени ночные кошмары случаются у всех, но бывает такое, что они происходят слишком часто, повторяются и мешают спокойно спать. Психолог Александр Коридзе рассказал Pravda.Ru, с чем связаны навязчивые кошмары и как от них избавиться.

Ночные кошмары могут преследовать по разным причинам. Это может быть стресс, какая-то проблема, сильно беспокоящая наяву, прием медикаментов, обострение психических расстройств, просмотр фильмов ужасов и даже неправильное питание.

«Нужно разобраться, какого рода этот кошмар. Если вам снится знакомый человек, то, возможно, подсознание подсказывает, что какое-то дело осталось незакрытым, либо присутствует какая-то тревога в отношении этого человека. В этом случае лучше позвонить человеку и поговорить с ним, но ни в коем случае не надо рассказывать ему о вашем кошмаре, просто поинтересуйтесь, как у него дела. Зачастую этого бывает достаточно, чтобы закрыть вопрос, связанный с тревогой о каком-то близком человеке», — сказал психолог.

Кроме того, нужно налаживать свое психологическое состояние: снизить уровень стресса, наладить режим сна и питания и не игнорировать тревожные мысли, а обсуждать их с друзьями или даже с психотерапевтом.