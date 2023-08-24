Общество 24 августа 2023, 14:17 Психолог Корешкова: теплые отношения в семье невозможны, если мама не интересуется жизнью ребенка

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Семейный психолог Валентина Корешкова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что выстроить теплые отношения у матери с ребенком не получится, если она не интересуется жизнью своего чада.

Ребенок будет негативно реагировать, если в его адрес поступает лишь критика, а похвалы нет. Контролировать каждый шаг — также не самая лучшая идея, написали «Дни.ру».

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Если ребенок будет недополучать от мамы любви и ласки, то есть вероятность, что в будущем он не будет испытывать к ней теплых чувств, добавила Корешкова.