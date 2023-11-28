Общество 28 ноября 2023, 15:01 Психолог Корендясева сообщила, что смена имиджа у женщин после 40 лет появляется на фоне внутреннего протеста

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У женщин после 40 лет внутренний протест чаще всего отражается в виде бунта по смене имиджа. Такие шаги можно наблюдать у знаменитостей, например, хорошо это прослеживается у телеведущей и блогера Виктории Бони. Об этом изданию «Страсти» сообщила психолог Екатерина Корендясева.

Не только смена имиджа, но и пластические операции становятся элементом поддержания внешней привлекательности и соответствия ожиданиям публики.

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«Говорят ли поступки Виктории о том, что она неуверенный в себе человек? Отчасти, но мы не можем быть всегда и во всем уверены», — добавила специалист.