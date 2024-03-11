Общество 11 марта 2024, 16:28 Психолог Корчагина призвала не рисовать глаза чучелу на Масленицу

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Психолог Ирина Корчагина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала не рисовать чучелу во время Масленицы глаза и рот, чтобы не отождествлять обрядовый предмет с человеком.

Масленица, по словам специалиста, не является символом человека, у нее чистый лик.

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«Люди древние очень опасались, чтобы не было глазок, не было идентификации с человеком. На чучеле для сжигания, пожалуйста, уберите глазки и ротики, потому что мы не жжем человека, сжигается идея зимы», — пояснила Корчагина.

Люди хотят избавиться от холода, негатива и депрессии, сжигая чучело.