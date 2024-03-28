Общество 28 марта 2024, 14:50 Психолог Корчагина посоветовала обсуждать с детьми постановки, чтобы привить любовь к театру

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Чтобы ребенок полюбил театр и приобщился к нему, нужно его направить и и подготовить к спектаклю. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Оксана Корчагина.

Она объяснила, что нужно выбирать спектакли, подходящие ребенку по возрасту. Перед постановкой следует немного рассказать о том, что ждет чадо в театре, а после — обязательно обсудить увиденное.

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«Обсудите, какой герой понравился больше других? Какой момент спектакля особенно запомнился или не понравился ребёнку? Совпало ли впечатление от спектакля с ожиданиями?» — посоветовала психолог.

Как добавил RT, также нужно обязательно рассказать ребенку о правилах поведения в театре.

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