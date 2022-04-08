Психолог Копосова заявила, что прогулки помогут справиться со стрессом

Психолог Алина Копосова рассказала, что справиться со стрессом и с негативными новостями могут помочь прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Об этом написала «Центральная служба новостей».

Также специалист напомнила о важности соблюдения режима сна. Она посоветовала ложиться спать примерно в 23:00. Не менее важным в борьбе со стрессом выступает правильное питание. По словам Копосовой, принимать пищу следует осознанно и не уходить в крайности, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

«На самом деле, любой кризис в жизни необходим. Если не будет кризисов — мы просто не сможем вырасти. А мы же хотим становиться лучше и лучше, даже для самого себя. Этот кризис глобальный, затронувший нас всех — нам нужно увидеть в нем другую сторону медали», — подчеркнула психолог.

В заключении она отметила, что порой стресс и негативные события в жизни формируют некий «иммунитет», с которым мы дальше способны преодолевать трудности.