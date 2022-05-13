Психолог Копнева призвала не поддаваться суевериям в пятницу, 13-го

Пятница, выпадающая на 13-е число месяца, считается несчастливым днем. Психолог Наталья Копнева в разговоре с NEWS.ru призвала не поддаваться суевериям.

«„По вере вашей дано будет вам“, — сказано в Евангелие. Если человек верит, что в пятницу, 13-го с ним случится несчастье, это вполне может произойти. Пятница как день недели находится под покровительством планеты Венера. Число 13 — это 1 + 3 = 4. Четверка в нумерологии представляет собой стабильность и устойчивость. Это альтернативная, позитивная трактовка дня, в которую тоже можно поверить», — сказала психолог.

Она предложила женщинам посвятить этот день уходу за собой и косметическим процедурам, а мужчинам — ухаживать за женщинами.