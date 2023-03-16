Общество 16 марта 2023, 15:49 Психолог Копецкая развенчала мифы о людях с нарциссическим расстройством

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Многие считают, что людям с нарциссической травмой не сможет помочь ни один психотерапевт. Такие суждения являются мифом, рассказала психолог Александра Копецкая в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, нарцисс является довольно ранимым человеком, воспринимает все близко к сердцу и придает огромное значение мнению окружающих. Такое расстройство прекрасно поддается лечению в кресле у психолога, считает эксперт.

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Копецкая отметила, что терапия позволяет избавиться от этой психологической травмы и жить нормальной жизнью.

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