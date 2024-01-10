Общество 10 января 2024, 11:32 Психолог Константиновская посоветовала менять что-то в жизни, если настигла постновогодняя депрессия

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Если человека настигает постновогодняя депрессия, то, скорее всего, он недоволен своей жизнью. Об этом радио Sputnik рассказала психолог Ольга Константиновская.

Она объяснила, что за 10 дней новогодних праздников человек выпадает из обычной жизни. И, если возвращаться в нее — это мучение, значит пора что-то менять.

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«Тогда это хороший повод задуматься об изменениях. Если не хочется идти на работу, зачем такая работа? Надо искать другую, если есть возможность», — отметила Константиновская.

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