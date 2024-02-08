Общество 08 февраля 2024, 18:25 Психолог Константиновская: люди чувствуют раздражение, когда сталкиваются с кем-то сильно отличающимся от них

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Любые негативные эмоции несут в себе определенные послания для человека. Так, люди чувствуют раздражение, когда сталкиваются с кем-то сильно отличающимся от них, сообщила психолог Ольга Константиновская в беседе с Life.

По словам специалиста, психика может воспринимать необычного человека как потенциально опасного. В таких случаях раздражение становится энергией агрессии, предназначенной для защиты.

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Также подобные эмоции могут возникать по причине проекции, отметила психолог. Это происходит, когда окружающие проявляют то, что мы не позволяем самим себе, например, ленятся или вступают в открытые конфликты.