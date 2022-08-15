Психолог Коновалова дала совет родителям, как приучить ребенка спать отдельно

Семейный психолог Ольга Коновалова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как приучить ребенка к собственой кровати. По ее словам, для малышей этот процесс часто вызывает сильный стресс.

Эксперт отметила, что первым делом ребенку нужно объяснить, что у него имеется свое место для сна.

«Сначала подготавливается комната или отдельная кровать где-то рядом. Ребенку надо обязательно объяснить, что это его личное место для сна», — сказала Коновалова.

Она добавила, что рядом с малышом можно положить любимые игрушки, которые станут переходным этапом «от родителя к самому себе».

Психолог уточнила, что первое время помогать засыпать ребенку должен каждый из родителей по очереди.

«Ребенок понимает, что у него есть два родителя, которые взаимозаменяемы: если одного нет, он знает, что всегда может рассчитывать на другого», — заключила специалист.