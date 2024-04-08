08 апреля 2024, 15:10
Психолог Кононов рассказал, что домашние животные помогают воспитать заботливого ребенка
Чтобы с ранних лет научить ребенка заботе и ответственности, стоит завести домашнее животное. Об этом News.ru рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.
По его словам, именно уход за питомцем позволяет научить детей тому, что в семье у каждого члена есть свои обязанности. Кроме того, забота о домашнем животным воспитывает в ребенке доброту и милосердие.
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«Ребенок через каждодневные обязанности: кормление, расчесывание, прогулки с животным — усваивает, что у каждого в семье есть не только права, но и обязанности, становится более дисциплинированным и ответственным», — отметил психолог.
Он добавил, что важно выбирать для ребенка посильного питомца, очень крупная собака может только добавить проблем.
Дети
Психология
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