Общество 08 апреля 2024, 15:10 Психолог Кононов рассказал, что домашние животные помогают воспитать заботливого ребенка

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Чтобы с ранних лет научить ребенка заботе и ответственности, стоит завести домашнее животное. Об этом News.ru рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

По его словам, именно уход за питомцем позволяет научить детей тому, что в семье у каждого члена есть свои обязанности. Кроме того, забота о домашнем животным воспитывает в ребенке доброту и милосердие.

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«Ребенок через каждодневные обязанности: кормление, расчесывание, прогулки с животным — усваивает, что у каждого в семье есть не только права, но и обязанности, становится более дисциплинированным и ответственным», — отметил психолог.

Он добавил, что важно выбирать для ребенка посильного питомца, очень крупная собака может только добавить проблем.

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