11 декабря 2023, 19:13
Психолог Кононов призвал избегать на корпоративе непривычного алкоголя
Пора новогодних корпоративов нередко оборачивается для некоторых людей неприятными последствиями и чувством стыда. Как того избежать, Life рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.
Он посоветовал вести себя сдержанно и максимально корректно, особенно, если человек претендует на повышение или оценку своих заслуг. Если ситуация выходит из-под контроля, то нужно не задерживаться и уезжать домой.
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«Не пейте алкогольные напитки, которые не пьете в обычной жизни, не пейте на пустой желудок, не мешайте алкоголь, думайте о перспективе, а не о сиюминутном удовольствии», — посоветовал Александр Кононов.
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