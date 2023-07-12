Общество 12 июля 2023, 17:25 Психолог Кононов посоветовал читать перед сном приключения или романтические рассказы

Читать 360tv в

Чтобы хорошо и крепко спать, не стоит читать перед сном тяжелую литературу или новости, лучше отдать предпочтения приключенческим или романтическим история или сказкам. Об этом News.ru рассказал кандидат психологических наук доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов.

Он также отметил, что лучше читать бумажные книги. В крайнем случае — сделать выбор в пользу электронной, но с технологией E-lnk, которая имитирует листы.

Реклама

«Лучше взять легкие, приятные: приключения, сказки, романтические рассказы, где не требуется серьезная мыслительная активность. Создайте условия для последующего отдыха мозга ночью, не нагружайте его перед сном», — подчеркнул психолог.

Он добавил, что чтение перед сном позволяет снизить уровень тревоги, а также спасает от ночных кошмаров.

Авторы: