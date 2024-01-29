Общество 29 января 2024, 10:58 Психолог Комарова: идеальный порядок на рабочем столе указывает на внутреннюю тревогу человека

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Сильные и слабые стороны сотрудника можно определить по внешнему виду его стола. Так, идеальный порядок является результатом внутренней тревоги и страха человека. Об этом рассказала бизнес-психолог Светлана Комарова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По мнению эксперта, такие люди зачастую имеют проблемы с доверием к окружающим.

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«Но в то же время могут быть очень преданными по отношению к членам своей „стаи“, которых, к слову, будут стремиться подавлять», — добавила специалист.

Владельцы рабочего стола с эталонным состоянием — профессионалы своего дела. Они с легкостью вникают в детали проекта и достигают в этом большой глубины, отметила Комарова.