29 января 2024, 10:58
Психолог Комарова: идеальный порядок на рабочем столе указывает на внутреннюю тревогу человека
Сильные и слабые стороны сотрудника можно определить по внешнему виду его стола. Так, идеальный порядок является результатом внутренней тревоги и страха человека. Об этом рассказала бизнес-психолог Светлана Комарова в беседе с радиостанцией Sputnik.
По мнению эксперта, такие люди зачастую имеют проблемы с доверием к окружающим.
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«Но в то же время могут быть очень преданными по отношению к членам своей „стаи“, которых, к слову, будут стремиться подавлять», — добавила специалист.
Владельцы рабочего стола с эталонным состоянием — профессионалы своего дела. Они с легкостью вникают в детали проекта и достигают в этом большой глубины, отметила Комарова.
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