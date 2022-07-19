Психолог Колосова рассказала, как перестать думать о работе во время отпуска

Кандидат психологических наук Светлана Колосова заявила, что во время отпуска необходимо меньше думать о своей профессиональной деятельности, чтобы отдых прошел спокойно. Для того, чтобы это сделать, стоит спланировать каждый день отдыха, написал сайт NEWS.ru.

«Нужно выпрыгнуть из рабочего ритма. Тут поможет банальная история: планировать день отдыха. Важно спланировать свой отпуск. Если этого не сделать, то много времени проведется в банальном формате, глядя в пустоту, телевизор или гаджет. Отдых у всех разный: спорт, прогулки, походы в спа, общение с детьми, посещение культурных мест, чтение книг, общение с друзьями. Очень важно понять, что если ты остановишься, ничего плохого на работе, даже в мире, не случится», — отметила специалист.

Она добавила, что во время отпуска иногда все же можно просматривать рабочие моменты, но делать это нужно в строго отведенное время.

«Не нужно засыпать с этими мыслями на ночь. Когда вы идете в отпуск, надо четко сделать график, когда смотреть рабочие материалы. Например, просматривать почту один или два раза в день. Если что-то срочное, то вы отвечаете, а если нет, то пишите заготовленную фразу: «Я в отпуске. В случае срочной необходимости вы можете связаться с…», — резюмировала Колосова.