Психолог Колосова посоветовала родителям настроиться на учебный год вместе с детьми

Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с журналистами NEWS.ru заявила, что настраиваться на новый учебный год нужно не только детям, но и их родителям.

Специалист уточнила, что с приходом осени жизнь родителей также изменится.

«Самая главная история — подготовить не детей, а себя, потому что изменится ритм жизни. Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка: вот опять начнется домашка или еще что-то. Ребенок очень чувствует настроение взрослого человека», — сказала Колосова.

Психолог добавила, что родители должны заранее помочь ребенку подготовить учебные пособия, купить ручки, тетради, одежду и другие необходимые товары. Кроме того, она посоветовала не запугивать детей рассказами про тяжелое время в период школьных занятий.