Общество 09 февраля 2024, 11:59 Психолог Колосова посоветовала не дарить сковородки и плюшевые игрушки в День всех влюбленных

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Кандидат психологических наук Светлана Колосова перечислила самые неудачные презенты ко Дню всех влюбленных. В список попали детские плюшевые игрушки и наборы с уходовыми средствами, сообщил News.ru.

Кроме того, специалист призвала не дарить сковородки и подобные бытовые предметы. Под запретом оказались абонементы в спортивный зал. Это может оскорбить девушку, пояснила эксперт.

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В качестве хорошего варианта Колосова предложила вручить билеты в театр или на каток.