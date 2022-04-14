Психолог Колосова объяснила, с чем связана тревога у большинства российских граждан

Опрос медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter показал, что 69% россиян испытывают стресс и тревожность. По словам психолога Светланы Колосовой, такое состояние связано с неопределенностью, которую люди испытывают в последнее время. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Когда мы понимаем, что происходит и что делать, мы становимся более счастливыми. Выделяются определенные гормоны, которые нас успокаивают. Мы лучше спим, больше улыбаемся, меняется отношение. Нужно понять, что ты принимаешь ситуацию существующей реальности, как действительную. Ты ждешь, что она вот-вот изменится и наступит покой, приедет рыцарь на белом коне. Сейчас мысли о том, что нужно переждать, затаиться — не рабочие», — объяснила специалист.

По ее словам, не стоит читать все новости и пытаться понимать их. Человеку стоит думать о том, как улучшить свою жизнь и что можно сделать здесь и сейчас.

Из опроса стало известно, что 52% россиян в последнее время стали больше нервничать, 17% отметили увеличение тревоги. Также выросло количество россиян, желающих обратиться к психологу.