Психолог Колосова объяснила, почему антистресс-игрушки не работают

Антистресс-игрушки, вопреки распространенному мнению, не снимают тревогу, для этого нужна значительно более интенсивная физическая активность. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Светлана Колосова.

«Если мы говорим о стрессе, то никакие игрушки тут не релевантные. Но чем они помогают? Когда у нас есть стресс-реакции, то идеальный вариант — двигаться. Надо не менять игрушку, а ходить, чтобы переработать гормоны стресса. Мять игрушку — из серии хоть что-то, но с профессиональной точки, конечно, это слабое утешение, слабо работающий инструмент», — объяснила психолог.

Она добавила, что такие игрушки будут полезны маленьким детям для развития мелкой моторики. Но то, что они якобы снимают стресс — это не более чем маркетинговый ход производителей.

Ранее психотерапевт Сергей Обложко посоветовал пить пектиновый компот тем, кто склонен к «заеданию» стресса. По его словам, этот продукт — достаточно вкусный, а также отбивает аппетит, что удержит от набора лишнего веса.