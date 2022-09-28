Психолог Колосова назвала причину, из-за которой люди не могут выбросить старые вещи | 360°

Общество 28 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог Колосова назвала причину, из-за которой люди не могут выбросить старые вещи Психолог Колосова: большая часть людей живет прошлым, поэтому они хранят старые вещи Unsplash

Читать 360tv в

Кандидат психологических наук Светлана Колосова считает, что люди не могут расстаться со старыми вещами по причине того, что многие из них живут прошлыми воспоминаниями. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Здесь речь не идет о пожилых людях, заметила специалист. Оставлять старые вещи могут даже те, кто совсем недавно окончил школу или университет и тепло вспоминает проведенное время.

Реклама

«Им это время очень нравится. Возрастные женщины могут надевать розовую одежду, краситься, как это было в молодости, они помнят, как нравились молодым людям, производили эффект. Они застревают в этих позитивных эмоциях. Это понятный психологический феномен», — добавила Колосова.

Реклама

Проще всего избавляться от старых вещей тем, кто живет будущим.

«Есть люди, которые живут просто в прошлом, они читают мемуары, идут учиться на историков. Для них это ресурсное состояние. Некоторые люди оставляют старые вещи на всякий случай, а потом говорят, что были правы, сохранив их. Например, девушки 30 лет перебирают бабушкин гардероб и уже понимают жизненный цикл, что скоро эта мода вернется», — резюмировала психолог.

0 0 0 0 0 0