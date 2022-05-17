Психолог Колосова назвала критерии успешности

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, успешными себя считают 67% россиян. В разговоре с NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова назвала критерии, по которым люди обычно считывают успех.

Чаще всего это материальные факторы, которые можно предъявить и сосчитать. Например, действия, которые человек совершил за свою жизнь.

«Это количество детей, количество квадратных метров в квартире, их наличие или отсутствие, это какая машина, должность, насколько ты выглядишь. Все эти параметры можно визуализировать, снять на видео и предъявить миру. Начиная с банальных вещей, — замужем или не замужем, получил высшее образование, написал книгу или нет. Этих критериев много в зависимости от места проживания, сферы деятельности. Количество путешествий за границу или хобби могут быть таковым критерием успешности», — сказала психолог.

Она отметила, что понятие успеха не нужно путать с счастьем, поскольку даже многого достигнувшие люди часто ощущают себя несчастными.