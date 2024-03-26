26 марта 2024, 14:30
Психолог Колосова: ароматерапия, медитации и прогулки хорошо помогают бороться со стрессом
Кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с журналистами NEWS.ru перечислила методы, которые эффективно борются со стрессовым состоянием. Специалист призвала обратить внимание на ароматерапию, прогулки на свежем воздухе и медитации.
Что касается антистресс-игрушек, лучше выбирать те, которые воздействуют на ладони, кисти и запястья.
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«Они более действенные. Плюс нужно подключить ароматерапию. Есть очень хорошие запахи от стресса — лаванда, ладан», — добавила Колосова.
Психолог также посоветовала не забывать про соблюдение режима сна и контрастный душ, который хорошо снимает усталость.
Психология
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