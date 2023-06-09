Общество 09 июня 2023, 17:44 Психолог Коломийцева назвала отказ от еды и душа у ребенка признаками игровой зависимости

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Если ребенок начал все время проводить за компьютерными играми и отказывается от еды, это признаки зависимости. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала детский семейный психолог Валентина Коломийцева.

По ее словам, тревожными звоночками также являются игнорирование гигиенических процедур и потеря интереса к общению с друзьями. Кроме того, нужно следить за обстановкой, в которой воспитывается чадо.

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«Мы можем говорить о том, что у кого-то в семье тоже есть зависимость: или никотиновая, или алкогольная, или созависимость, или трудоголизм. Ребенок просто копирует и входит в зависимые отношения с чем-то. Прежде всего надо посмотреть на себя», — отметила психолог.

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